Аргументы и Факты

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Экс-советник Пентагона призвал убедить Киев пойти на уступки Москве

Экс-советник Пентагона призвал убедить Киев пойти на уступки Москве

США должны убедить Украину принять факт присоединения новых регионов к России в обмен на финансовую компенсацию, такое мнение высказал бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола в статье The Atlantic.

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