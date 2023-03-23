Экс-советник Пентагона призвал убедить Киев пойти на уступки Москве

США должны убедить Украину принять факт присоединения новых регионов к России в обмен на финансовую компенсацию, такое мнение высказал бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола в статье The Atlantic.
США должны убедить Украину принять факт присоединения новых регионов к России в обмен на финансовую компенсацию, такое мнение высказал бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола в статье The Atlantic.
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