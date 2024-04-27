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Петербургский дневник

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Юрист назвал условие, при котором с Галкина* могут снять статус иноагента

Юрист назвал условие, при котором с Галкина* могут снять статус иноагента

Его шоумен получил в 2022 году Экс-депутат и заслуженный юрист России Иван Соловьев выразил мнение в интервью с «Абзацем», что у Максима Галкина* есть шанс избавиться от статуса иностранного агента, сообщает «Царьград».

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Сергей Oблезов
Вариант один, когда сдохнет предатель!
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