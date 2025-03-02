Гасперини про 0:0 с «Венецией»: «Аталанта» разочарована результатом, но мы не проиграли и показали неплохой футбол»

«Мы не смогли поддерживать давление в зоне атаки. Во втором тайме мы прибавили, были технические ошибки, но я бы выделил игру «Венеции» в обороне – они не теряли концентрацию и были очень организованными.
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