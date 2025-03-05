Виталий Дикий: Для Трампа завершение войны – это дело всей его жизни

Каковы истинные намерения Трампа в отношении войны в Украине? Почему Зеленский оказался в сложной ситуации, и каковы его шансы на поддержку Европы? Украинский телеведущий Виталий Дикий ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.