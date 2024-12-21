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Орбан: санкции против России необходимо пересмотреть как можно скорее

Орбан: санкции против России необходимо пересмотреть как можно скорее

REUTERS/Bernadett Szabo Венгрия считает, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но страны ЕС с этим не согласны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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