Орбан: санкции против России необходимо пересмотреть как можно скорее

REUTERS/Bernadett Szabo Венгрия считает, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но страны ЕС с этим не согласны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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