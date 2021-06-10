России нужен плей-офф! Вопреки всему.

сергей озеровСпортРоссии нужен плей-офф! Вопреки всему. Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — о ее задачах на Евро-2020.Вернуться к статье15НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлевтина ТрофимоваА в субботу в Питере первый матч! https://t.me/fontankaspb/13693Алевтина ТрофимоваВ Петербурге ужесточили коронавирусные ограничения ' С 12 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге число зрителей на культурных и зрелищных мероприятиях в помещениях не должно превышать 3000. Постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. ' Мероприятия на открытом воздухе численностью более 75 человек должны проводиться в соответствии с регламентом, который разработает комитет по культуре. ' Но на футбол пустят, полагаю, столько, сколько пообещали УЕФА. Это же другое…Алевтина ТрофимоваДания из России не хочет пускать болельщиков это политика. А что в Питере разрешают такую массовую посещаемость при скачке заболеваемости - не политика. ОкЛена Миськополагаются на сознательный выбор каждого... ну и скандала с проданными билетами пытаются избежатьсергей озеровдумается не скандала пытаются избежать,а боятся потерять валютную выручку....Лена МиськоСборная Дании в полном составе записала песню для своих болельщиков на Евро-2020. Эриксен с гитарой, Шмейхель запевала. Где ещё такое увидишь? Сама песня нас лично не особо цепляет, но мы уже в не в первые отмечаем креатив датчан. Помните, они представили крутой комплект третьей формы и были среди сборных, бодро представивших состав на Евро-2020. По такому случаю, датская музыкальная пауза в эфире канала "Фалькао" 🎼 https://youtu.be/cLEBUjBsNz0Лена МиськоПредставили, как могло выглядеть интро подобного клипа от сборной России: Лес. Вечереет. Станислав Черчесов с серьезным взглядом с опушки смотрит в светлое будущее сборной на Евро. Ветер едва шевелит его усы. Позади него, вокруг костра сидят игроки, вооруженные гитарами. Напряжено ждут. Кто-то замечает, что шашлык начинает подгорать, но не осмеливается его перевернуть. Наконец, Станислав Саламович оборачивается и лёгким кивком головы сообщает – можно. Ребята оживают. Марио Фернандес на чистом русском, но голосом Русторгуева, затягивает: «Почему так в России березы шумят...»Лена МиськоСамым большим представительством на турнире сможет похвастаться Nike, увеличивший свою долю за счет прямых конкурентов. У американцев же и главный фаворит Евро, но Adidas и Puma тоже одевают команды, которые могут побороться за трофей. Кстати, почти на все комплекты в более-менее нормальном разрешении вы можете посмотреть вот здесь (https://www.footyheadlines.com/2019/09/euro-2020-kit-overview-all-leaks-info.html). Как говорится, голосуйте сердцем!Лена Мисько⚡️ Так, у одного из футболистов сборной России сомнительный тест на коронавирус 🤷♂️ Его изолировали от команды, но есть вероятность, что тест ошибочный, так как этой заразой он уже переболел: https://www.sports.ru/football/1097933881.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-06-10Лена МиськоФедор Кудряшов, несмотря на слова (https://t.me/pressbox/5848) жены, прилетел со сборной России в Санкт-Петербург, где продолжит восстанавливаться после полученного повреждения.Лена МиськоДе Брюйне не сыграет против сборной России ❌ Кевин по-прежнему не тренируется в общей группе бельгийцев (единственный из 26 человек) и надеется на восстановление от переломов носа и стенки глазницы лишь ко второму матчу с датчанами. 👑 Сегодня сборную перед вылетом в Санкт-Петербург посетил король Бельгии Филипп. На его вопрос, сможет ли Де Брюйне сыграть на Евро, полузащитник ответил: «Да, надеюсь на второй матч. У меня все еще есть небольшая боль, но мне намного лучше. Иногда я ношу солнцезащитные очки, но это не всегда возможно». Азар тоже сказал, что к игре с Россией готов не на сто процентов: «Я полноценно тренируюсь только неделю. Мы вместе с командой врачей посмотрим, в каком состоянии я подойду к первому матчу. Все будет зависеть от решения тренера» @Match_TVЛена МиськоСегодня стартует Евро⚽️⚽️⚽️ Дождались! Сегодня начинается долгожданный чемпионат Европы по футболу-2020, который должен был состояться год назад. Первыми на этом празднике футбола выступят сборные Турции и Италии. Матч открытия юбилейного ЧЕ состоится в Риме на стадионе "Олимпико". *** 11 ИЮНЯ, 22:00, ЕВРО-2020, ТУРЦИЯ — ИТАЛИЯ, 8.50 — 1.53Лена Мисько🔥🏟 Уже сегодня Италия и Турция зарубятся в первом матче на Евро! Банда Роберто Манчини не проигрывает в 27 встречах подряд, так еще и играть будет в Риме – идеальные условия для победы на старте. Только турки против. Недавно парни Шенола Гюнеша неожиданно разгромили Нидерланды (4:2) и готовы снова удивить топ-соперника. Первый матч на Евро будет огненным!сергей озерова фото,как согласуется с открытием ЧЕ,если не считать красочную монументальную инсталляцию ?)Лена Миськоникак... просто мне понравилось это фотоКомментировать
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