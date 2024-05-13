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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Нагорных: «Дзюба – большой мастер, он помог «Локо». Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона»

Ранее представитель футболиста Леонид Гольдман сказал, что железнодорожники приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

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