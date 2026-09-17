Эксперты предсказали магнитную бурю: штурм ожидается 17 сентября

17 сентября ожидается магнитная буря, и специалисты регулярно обновляют свои прогнозы. Этот непредсказуемый штурм Солнца может повлиять на самочувствие людей, поэтому важно следить за свежими сводками и быть готовыми к возможным изменениям геомагнитной обстановки.