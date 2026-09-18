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Золото на торгах в пятницу подорожало до 4385 долларов

Золото на торгах в пятницу подорожало до 4385 долларов

Цена золота на торгах в пятницу поднялась на 1% и достигла 4385 USD за тройскую унцию. Рынок драгоценных металлов торгуется на площадках Лондона, Нью-Йорка и Шанхая, которые обеспечивают свыше 90% глобального оборота.

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