Золото на торгах в пятницу подорожало до 4385 долларов

Цена золота на торгах в пятницу поднялась на 1% и достигла 4385 USD за тройскую унцию. Рынок драгоценных металлов торгуется на площадках Лондона, Нью-Йорка и Шанхая, которые обеспечивают свыше 90% глобального оборота.