«Это игра в бирюльки»: Поплавская обрушилась с критикой на Лазареву*

Она считает, что актрису нужно объявить в международный розыск Актрису Татьяну Лазареву*, ранее признанную иностранным агентом, заочно приговорили к 6,5 годам колонии общего режима за оправдание терроризма.
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