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Российские учёные научили роботов «смело» лавировать между препятствиями без потери скорости

В МФТИ создали поистине изящное решение для одной из самых острых проблем беспилотных систем — как заставить робота одновременно быть и быстрым, и безопасным.

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