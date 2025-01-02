Американский эксперт предсказал полное истощение запасов НАТО за месяц

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер предсказал, что в случае вооруженного конфликта с Россией и Китаем, НАТО исчерпает свои ракетные запасы и понесет значительные потери всего за месяц, что приведет к демилитаризации альянса на десять лет.
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