Американский эксперт предсказал полное истощение запасов НАТО за месяц

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер предсказал, что в случае вооруженного конфликта с Россией и Китаем, НАТО исчерпает свои ракетные запасы и понесет значительные потери всего за месяц, что приведет к демилитаризации альянса на десять лет.