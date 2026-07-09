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Инфантино грозит расследование из-за скандала вокруг карточки Балогуна

Инфантино грозит расследование из-за скандала вокруг карточки Балогуна

Проверить главу ФИФА потребовали 72 депутата Европарламента.фото: fifa.comНесколько депутатов Европарламента (ЕП) призвали начать расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино после отмены дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна.

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