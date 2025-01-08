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В аэропортах четырех российских городов вводились ограничения на полеты

В аэропортах четырех российских городов вводились ограничения на полеты Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сегодня утром вводились в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска.

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