В аэропортах четырех российских городов вводились ограничения на полеты Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сегодня утром вводились в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска.
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В аэропортах четырех российских городов вводились ограничения на полеты Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сегодня утром вводились в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска.
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