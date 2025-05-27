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Сколько терабайт информации может хранить человеческий мозг

Сколько терабайт информации может хранить человеческий мозг

Всегда интересно сравнить возможности человеческого мозга с компьютером. Вот только какими параметрами при этом руководствоваться? Ведь человеческий мозг и компьютерный процессор — весьма разные по своему устройству.

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