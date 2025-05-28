За первые сутки на конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 13 тысяч человек

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. В течение первых суток с момента старта конкурса «Это у нас семейное» на участие в нем подали заявки 13 179 человек из всех 89 регионов РФ, а также граждане РФ из других стран.
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