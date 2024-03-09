В Магнитогорске полицейские задержали закладчицу мефедрона

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские задержали 30-летнюю закладчицу мефедрона. Во время обысков дома у женщины нашли еще 400 граммов наркотика, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
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