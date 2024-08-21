Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

На месте происшествия работают экстренные службы Стало известно, что в городском округе Подольск система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку ещё двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.
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