Депутат Гурулёв назвал атаки на аэродромы провалом спецслужб

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв прокомментировал серию атак на российские военные аэродромы, в том числе в Иркутской области, назвав произошедшее «провалом всех наших спецслужб».
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