Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Депутат Гурулёв назвал атаки на аэродромы провалом спецслужб

Депутат Гурулёв назвал атаки на аэродромы провалом спецслужб

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв прокомментировал серию атак на российские военные аэродромы, в том числе в Иркутской области, назвав произошедшее «провалом всех наших спецслужб».

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Комментарии
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ШКИПЕР
Такое мы уже слышали ,когда каклы взорвали грузовик на Крымском мосту.
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1 д.
Александр
Гурулёв,помолчи.За умного сойдёшь.
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1 д.
СЕ
Сергей ЕВ
Гурулев прав,
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21 час.
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