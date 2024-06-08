Карпов — о решении FIDE приостановить членство ФШР: это просто безумие

Двенадцатый чемпион мира и международный гроссмейстер Анатолий Карпов прокомментировал решение Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии