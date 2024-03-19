Россияне назвали домашние дела, усталость и лень препятствиями в поисках работы

Согласно данным опроса (которые есть у RT), 22% россиян рассказали, что постоянно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел, а 20% считают, что не могут сконцентрироваться из-за усталости и переутомления.
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