Петр Сивков/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила киевские власти в превращении Киево-Печерской лавры в площадку для политических акций и "место поклонения сатане"*.
Захарова: Киев оскверняет лавру созданием нацистского пантеона
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лл
лина любимцева
ТВАРИ! западэнськие жЫдо-бандэровские, ПРОКЛЯТЫЕ!!!.... ОСКВЕРНЯЮТ КИЕВО-ПЕЧЕРСКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЛАВРУ!!! А куда они мощи святых дели, которые сотни лет покоились в подземелье, под лаврой?!! Я впервые была в лавре в 1963 году, еще при СССР... Не могла выйти к лавре, заблудилась, обратилась к прохожему. ТАК НА УЛИЦЕ ОСТАНОВИЛОСЬ СРАЗУ ЧЕЛОВЕК ДЕСЯТЬ КИЕВЛЯН!! И рассказали, и показали, и провели в лавре... Киевляне были очень приветливыми и доброжелательными людьми. ПОМНЮ ОБ ЭТОМ И СКОРБЛЮ, ЧТО СЕЙЧАС ИМ ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕНОСИТЬ!! СПАСАТЬ КИЕВ И КИЕВЛЯН НУЖНО ОТ ЖЫДО-БАНДЭРОВСКОЙ НЕЧИСТИ!! ОНИ ЖЕ САТАНИСТЫ!!
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