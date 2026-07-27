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Захарова: Киев оскверняет лавру созданием нацистского пантеона

Захарова: Киев оскверняет лавру созданием нацистского пантеона

Петр Сивков/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила киевские власти в превращении Киево-Печерской лавры в площадку для политических акций и "место поклонения сатане"*.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ТВАРИ! западэнськие жЫдо-бандэровские, ПРОКЛЯТЫЕ!!!.... ОСКВЕРНЯЮТ КИЕВО-ПЕЧЕРСКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЛАВРУ!!!    А куда они мощи святых  дели, которые  сотни лет  покоились в подземелье,  под лаврой?!!   Я впервые  была в лавре в 1963 году, еще при СССР...  Не могла выйти к лавре, заблудилась,   обратилась к прохожему. ТАК НА УЛИЦЕ ОСТАНОВИЛОСЬ СРАЗУ ЧЕЛОВЕК ДЕСЯТЬ КИЕВЛЯН!! И рассказали, и показали, и провели в лавре... Киевляне были очень приветливыми и доброжелательными людьми. ПОМНЮ ОБ ЭТОМ И СКОРБЛЮ, ЧТО СЕЙЧАС ИМ ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕНОСИТЬ!!    СПАСАТЬ КИЕВ И КИЕВЛЯН НУЖНО ОТ ЖЫДО-БАНДЭРОВСКОЙ НЕЧИСТИ!!   ОНИ ЖЕ САТАНИСТЫ!!
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