Язык сломаете: корейская группа BTS со скандалом отказалась участвовать в премии «Грэмми»

Знаменитая премия «Грэмми», которую называют музыкальным аналогом «Оскара», под угрозой отмены. Сверхпопулярная южнокорейская группа BTS отказалась участвовать, хотя была главным фаворитом в только что учрежденной категории.
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