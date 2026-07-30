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Пятый канал

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Язык сломаете: корейская группа BTS со скандалом отказалась участвовать в премии «Грэмми»

Язык сломаете: корейская группа BTS со скандалом отказалась участвовать в премии «Грэмми»

Знаменитая премия «Грэмми», которую называют музыкальным аналогом «Оскара», под угрозой отмены. Сверхпопулярная южнокорейская группа BTS отказалась участвовать, хотя была главным фаворитом в только что учрежденной категории.

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