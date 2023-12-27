Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах Татьяна Навка, олимпийская чемпионка в танцах на льду, выразила свою поддержку решению Владимира Путина о выдвижении на выборах президента России, которые пройдут в 2024 году.