SKW: бывшего главу Еврокорпуса подозревают в разглашении секретных данных

Генерал Ярослав Громадзиньский, которого сняли с должности командира Еврокорпуса (сил быстрого реагирования ЕС), подозревается в разглашении секретной информации, заявили в службе военной контрразведки (SKW) Польши.
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