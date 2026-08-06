Кровь на пляже План на улице Банковой в Киеве разработан такой: 40 дней совершать атаки беспилотными летательными аппаратами по жилым домам, школам, детским садикам, по паркам и пляжам, по нашим женщинам и детям.
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