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Политические итоги недели. Мы ничего не простим!

Политические итоги недели. Мы ничего не простим!

Кровь на пляже План на улице Банковой в Киеве разработан такой: 40 дней совершать атаки беспилотными летательными аппаратами по жилым домам, школам, детским садикам, по паркам и пляжам, по нашим женщинам и детям.

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