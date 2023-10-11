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Великобритания и Ирландия выбраны хозяевами Чемпионата Европы по футболу в 2028 году

Великобритания и Ирландия выбраны хозяевами Чемпионата Европы по футболу в 2028 году

Великобритания и Ирландия выбраны хозяевами Чемпионата Европы по футболу в 2028 году Елена ГалицкаяВо вторник, 10 октября 2023 года, УЕФА официально объявил о выборе Великобритании и Ирландии в качестве хозяев чемпионата Европы по футболу в 2028 году.

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