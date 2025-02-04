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Большинство российских дошкольников ежедневно используют развивающие приложения

Большинство российских дошкольников ежедневно используют развивающие приложения

Развивающие мобильные приложения становятся важной частью воспитания дошкольников: агентство OMI (Online Market Intelligence) провело исследование и выяснило, что больше половины детей в возрасте от 3 до 6 лет используют их ежедневно.

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