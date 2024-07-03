АВС: Ближайшие дни определят, выйдет ли Байден из президентской гонки

Джо Байден, президент Соединенных Штатов, в частном порядке признал, что предстоящие дни будут определяющими в вопросе того, будет ли он продолжать свою предвыборную кампанию или выйдет из президентской гонки.
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