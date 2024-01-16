Двое "морских котиков" ВМС США пропали без вести во время секретной миссии по захвату иранских ракет

Два моряка США пропали без вести у берегов Сомали при при попытке подняться на борт судна без флага, которое перевозило из Ирана части баллистических ракет средней дальности, сообщило Министерство обороны США.
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