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Двое "морских котиков" ВМС США пропали без вести во время секретной миссии по захвату иранских ракет

Двое "морских котиков" ВМС США пропали без вести во время секретной миссии по захвату иранских ракет

Два моряка США пропали без вести у берегов Сомали при при попытке подняться на борт судна без флага, которое перевозило из Ирана части баллистических ракет средней дальности, сообщило Министерство обороны США.

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