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Гилберт Аренас считает, что Трэя Янга не берут в сборную США из-за кроссовочного контракта

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что звездного разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга не берут в сборную США из-за кроссовочного контракта.

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