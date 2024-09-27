Антон Лаврентьев: «Я хороший 24-сантиметровый каблук со стажем. Это залог идеальной семьи»

Антон Лаврентьев и Алина Астровская воспитывают двоих сыновей. В будущем они хотят еще ребенка. Их семья отличается гармонией, но в прошлом им пришлось обратиться к семейному психотерапевту из-за ревности Антона.
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