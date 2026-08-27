В Испании похитили один из крупнейших кладов эпохи бронзового века

Неизвестные похитили 59 исторических артефактов из музея в городе Вильена (провинция Аликанте). Как сообщает El Pais, все предметы — из золота, серебра и янтаря — относятся к знаменитому Кладу из Вильены, одному из крупнейших сокровищ эпохи бронзового века.