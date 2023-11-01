Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность интеллектуальной собственности для инновационного развития

Пекин, 31 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник заявил, что Китай будет углубленно осуществлять стратегию превращения Китая в ведущую державу в области интеллектуальной собственности для эффективного стимулирования инновационного развития.