Филлеры для губ и носа: скрытые риски, о которых молчат косметологи

Global Look Press/uwe umstätter/imageBROKER.com Как понять с первого взгляда, какая у дамы грудь – натуральная или не совсем? Некоторые утверждают, что вывести на чистую воду прекрасную, но не совсем настоящую даму можно, если отвести ее в бассейн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии