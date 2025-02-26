Филлеры для губ и носа: скрытые риски, о которых молчат косметологи

Global Look Press/uwe umstätter/imageBROKER.com Как понять с первого взгляда, какая у дамы грудь – натуральная или не совсем? Некоторые утверждают, что вывести на чистую воду прекрасную, но не совсем настоящую даму можно, если отвести ее в бассейн.