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Филлеры для губ и носа: скрытые риски, о которых молчат косметологи

Филлеры для губ и носа: скрытые риски, о которых молчат косметологи

Global Look Press/uwe umstätter/imageBROKER.com Как понять с первого взгляда, какая у дамы грудь – натуральная или не совсем? Некоторые утверждают, что вывести на чистую воду прекрасную, но не совсем настоящую даму можно, если отвести ее в бассейн.

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