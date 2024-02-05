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Рассекречены детали 13-го пакета санкций ЕС против России

Рассекречены детали 13-го пакета санкций ЕС против России

Еврокомиссия планирует утвердить новый, 13-й по счету, пакет антироссийских санкций к 24 февраля. Чиновники не будут включать в него новые запреты на импорт товаров, чтобы принять документ ко второй годовщине начала спецоперации на Украине, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

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