The New York Times: В руководстве Украины возник раскол

Негативная реакция офиса президента Украины на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте и увольнение с поста командующего Силами спецопераций ВСУ Виктора Хоренко сигнализируют о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством.