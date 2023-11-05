The New York Times: В руководстве Украины возник раскол

Негативная реакция офиса президента Украины на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте и увольнение с поста командующего Силами спецопераций ВСУ Виктора Хоренко сигнализируют о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством.
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