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Царьград

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Русский удар под Харьковом: Враг потерял контрразведчиков

Русский удар под Харьковом: Враг потерял контрразведчиков

Русские ударили по врагу на Харьковщине. Полегли офицеры "особого отдела СБУ по борьбе с диверсантами".

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