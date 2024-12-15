Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Победившие в Холодной войне" не догоняют

"Победившие в Холодной войне" не догоняют

Вчера Марк Рютте (генсек НАТО) отметился довольно знаковыми заявлениями о том, что Европе надо тратить на оборону больше, и что социальные расходы для этого можно и сократить.

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