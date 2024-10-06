Иномарка сбила женщину в Севастополе По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, вечером 5 октября 68-летний водитель автомобиля Peugeot, в районе дома №9 на улице Пожарова, произвёл наезд на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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