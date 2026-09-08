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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мак Аллистер о том, что «Ливерпуль» не предлагал ему новый контракт: «Это меня очень огорчает. Болельщикам не о чем беспокоиться – я буду выкладываться на 100% до последнего дня»

Полузащитник « Ливерпуля »  Алексис Мак Аллистер рассказал, что клуб еще не предложил ему новый контракт.

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