Серебристый маникюр: модные идеи. Блестящий маникюр

Аккуратный, стильный маникюр – неотъемлемая часть законченного женского образа. Если раньше достаточно было просто накрасить ногти красным лаком – для особенных случаев, бледным розовым оттенком – для повседневной жизни, то сейчас этого уже недостаточно.
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