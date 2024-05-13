Серебристый маникюр: модные идеи. Блестящий маникюр

Аккуратный, стильный маникюр – неотъемлемая часть законченного женского образа. Если раньше достаточно было просто накрасить ногти красным лаком – для особенных случаев, бледным розовым оттенком – для повседневной жизни, то сейчас этого уже недостаточно.