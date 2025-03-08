Украинский военно-аналитический ресурс сообщает о продвижении Армии России в курской области.Украинский военно-аналитический ресурс Deep State сообщает, что Армия России заняла ещё три села в Курской области — Старую и Новую Сорочину, а также Николаевку.
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