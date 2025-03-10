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Царьград

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Слишком быстро ломаются: в России таксисты не хотят ездить на отечественных авто

Слишком быстро ломаются: в России таксисты не хотят ездить на отечественных авто

Представители таксомоторного бизнеса выразили обеспокоенность производством авто в России, которые не могут проехать без ремонта и 300 тысяч километров.

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Комментарии
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М
ММ
О! Я придумал! Берем грузовики, отрезаем кузов, ставим туда салон от любого минивэна, получаем авто, которое способно ездить несколько сотен тысяч км без ремонта.
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15 час.
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