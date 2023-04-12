У Зеленского потребовали лишить гражданства предстоятеля УПЦ

Global Look Press/Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency На сайте президента Украины 11 апреля зарегистрировали петицию о лишении украинского гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского Онуфрия.
Global Look Press/Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency На сайте президента Украины 11 апреля зарегистрировали петицию о лишении украинского гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского Онуфрия.
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