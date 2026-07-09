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Мировое обозрение

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В Минздраве назвали факторы, влияющие на продолжительность жизни

В Минздраве назвали факторы, влияющие на продолжительность жизни

Вы когда-нибудь задумывались, сколько именно лет крадет у вас бокал вина за ужином или привычка добираться до офиса на лифте? Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова на днях озвучила цифру, от которой становится не по себе: алкоголь укорачивает жизнь на 5-6 лет.

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