В Минздраве назвали факторы, влияющие на продолжительность жизни

Вы когда-нибудь задумывались, сколько именно лет крадет у вас бокал вина за ужином или привычка добираться до офиса на лифте? Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова на днях озвучила цифру, от которой становится не по себе: алкоголь укорачивает жизнь на 5-6 лет.