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Парень оригинально отомстил соседу за мешавшую спать собаки

Парень оригинально отомстил соседу за мешавшую спать собаки

Пользователь Reddit под ником SaladUnlucky10 рассказал, как он оригинально проучил соседа, чья собака мешала ему спать.

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