Открывающая сцена второго сезона «Уэнсдей», что «масштабнее, смелее, кровав...

Открывающая сцена второго сезона «Уэнсдей», что «масштабнее, смелее, кровавее, немного мрачнее»А вот и первые шесть минут из продолжения «Уэнсдей», которое будет «масштабнее, смелее, кровавее, немного мрачнее» и «глупее», если верить Дженне Ортеге — исполнительнице главной роли и продюсеру.