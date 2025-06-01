НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**Открывающая сцена второго сезона «Уэнсдей», что «масштабнее, смелее, кровав...

Открывающая сцена второго сезона «Уэнсдей», что «масштабнее, смелее, кровавее, немного мрачнее»А вот и первые шесть минут из продолжения «Уэнсдей», которое будет «масштабнее, смелее, кровавее, немного мрачнее» и «глупее», если верить Дженне Ортеге — исполнительнице главной роли и продюсеру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх