Российские войска поразили два судна ВСУ на рейде порта в Одессе

В ходе выполнения боевых задач авиация Воздушно-космических сил России совместно с беспилотными летательными аппаратами нанесла удары по двум украинским балкерам, перевозившим грузы военного назначения, которые находились на рейде одесского порта.
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