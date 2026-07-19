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Аргументы и Факты

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Российские войска поразили два судна ВСУ на рейде порта в Одессе

Российские войска поразили два судна ВСУ на рейде порта в Одессе

В ходе выполнения боевых задач авиация Воздушно-космических сил России совместно с беспилотными летательными аппаратами нанесла удары по двум украинским балкерам, перевозившим грузы военного назначения, которые находились на рейде одесского порта.

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