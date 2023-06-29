Закон и Порядок

135 660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей Русский
    бог прежде всего в душе,а не в показухе своей веры с телефоном на улицеМАССОВЫЕ ШЕСТВИЯ ...
  • Uri Strukow
    Я не говорил, что у нас армия использовалась внутри России, хотя это было в 90е. Я написал, что это не должно быть, т...Любой мятеж — это...
  • Сергей Гощанский
    лучше не в армию, а просто выслать их всех. Пока Москва - кишлак, а с нынешней властью вся Россия станет кишлаком.МАССОВЫЕ ШЕСТВИЯ ...

Макфол – наши дипломаты всегда врут русским, это реальный мир

Макфол – наши дипломаты всегда врут русским, это реальный мир

Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол со смехом объясняет, что врать русским это нормально, в том числе относительно Украины в НАТО – В 2021 году мы постоянно говорили, что Украина вступит в НАТО, мы говорили это снова и снова, значит дипломаты врут?– ДА, ДА! Это реальный мир ребята! Ну вы что!– Значит, наши дипломаты всегда врут про гарантии безопасности, а русские всё равно должны им верить?У меня вот такой вопрос: если членство Украины в НАТО никогда не подразумевалось.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх